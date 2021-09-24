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24 вересня: яке сьогодні свято

24 вересня: яке сьогодні свято

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Сьогодні, 24 вересня, відзначають Всесвітній день моря, пише УНН.

Всесвітній день моря заснований на 10-й сесії Асамблеї Міжнародною морською організацією (IMO), відзначається починаючи з 1978. Входить в систему всесвітніх і міжнародних днів ООН.

Всесвітній день моря присвячений проблемам екологічної безпеки морських перевезень, збереженню біоресурсів.

До 1980 відзначався 17 березня, але потім став відзначатися в один з днів останнього тижня вересня. У кожній країні уряд сам визначає конкретну дату.

Релігійне свято

24 вересня церква відзначає церковне свято святої Феодори. У народі ця дата отримала назву "Федорини вечірки". До цієї дати часто закінчується бабине літо, а темніє вже рано.

У п'ятницю, 24 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Герман, Дмитро, Лев, Микола, Роман, Сергій.

Що не можна робити 24 вересня

У цей день не можна пліткувати і вести порожні розмови.
Заборонено підіймати речі з дороги, інакше можна підхопити порчу.
Не варто мити голову, щоб біди не сталося.
Фарбувати губи сьогодні – до хвороби.
24 вересня не можна брехати. Обман, який би він не був, розкриється.

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