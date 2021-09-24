24 вересня: яке сьогодні свято
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Сьогодні, 24 вересня, відзначають Всесвітній день моря, пише УНН.
Всесвітній день моря заснований на 10-й сесії Асамблеї Міжнародною морською організацією (IMO), відзначається починаючи з 1978. Входить в систему всесвітніх і міжнародних днів ООН.
Всесвітній день моря присвячений проблемам екологічної безпеки морських перевезень, збереженню біоресурсів.
До 1980 відзначався 17 березня, але потім став відзначатися в один з днів останнього тижня вересня. У кожній країні уряд сам визначає конкретну дату.
Релігійне свято
24 вересня церква відзначає церковне свято святої Феодори. У народі ця дата отримала назву "Федорини вечірки". До цієї дати часто закінчується бабине літо, а темніє вже рано.
У п'ятницю, 24 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Герман, Дмитро, Лев, Микола, Роман, Сергій.
Що не можна робити 24 вересня
У цей день не можна пліткувати і вести порожні розмови.
Заборонено підіймати речі з дороги, інакше можна підхопити порчу.
Не варто мити голову, щоб біди не сталося.
Фарбувати губи сьогодні – до хвороби.
24 вересня не можна брехати. Обман, який би він не був, розкриється.