24 сентября: какой сегодня праздник
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Сегодня, 24 сентября, отмечают Всемирный день моря, пишет УНН.
Всемирный день моря основан на 10-й сессии Ассамблеи Международной морской организацией (IMO), отмечается начиная с 1978 Входит в систему всемирных и международных дней ООН.
Всемирный день моря посвящен проблемам экологической безопасности морских перевозок, сохранению биоресурсов.
К 1980 отмечался 17 марта, но затем стал отмечаться в один из дней последней недели сентября. В каждой стране правительство само определяет конкретную дату.
Религиозный праздник
24 сентября церковь отмечает церковный праздник святой Феодоры. В народе эта дата получила название “Федорины вечеринки”. К этой дате часто заканчивается бабье лето, а темнеет уже рано.
В пятницу, 24 сентября, именины отмечают владельцы таких имен: Виктор, Герман, Дмитрий, Лев, Николай, Роман, Сергей.
Что нельзя делать 24 сентября
В этот день нельзя сплетничать и вести пустые разговоры.
Запрещено поднимать вещи с дороги, иначе можно подхватить порчу.
Не стоит мыть голову, чтобы беды не случилось.
Красить губы сегодня — к болезни.
24 сентября нельзя врать. Обман, какой бы он ни был, раскроется.