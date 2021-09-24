24 сентября: какой сегодня праздник

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113716 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 126490 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110574 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109287 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 137993 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121700 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161430 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143253 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172987 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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24 сентября: какой сегодня праздник

24 сентября: какой сегодня праздник

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Сегодня, 24 сентября, отмечают Всемирный день моря, пишет УНН.

Всемирный день моря основан на 10-й сессии Ассамблеи Международной морской организацией (IMO), отмечается начиная с 1978 Входит в систему всемирных и международных дней ООН.

Всемирный день моря посвящен проблемам экологической безопасности морских перевозок, сохранению биоресурсов.

К 1980 отмечался 17 марта, но затем стал отмечаться в один из дней последней недели сентября. В каждой стране правительство само определяет конкретную дату.

Религиозный праздник

24 сентября церковь отмечает церковный праздник святой Феодоры. В народе эта дата получила название “Федорины вечеринки”. К этой дате часто заканчивается бабье лето, а темнеет уже рано.

В пятницу, 24 сентября, именины отмечают владельцы таких имен: Виктор, Герман, Дмитрий, Лев, Николай, Роман, Сергей.

Что нельзя делать 24 сентября

В этот день нельзя сплетничать и вести пустые разговоры.
Запрещено поднимать вещи с дороги, иначе можно подхватить порчу.
Не стоит мыть голову, чтобы беды не случилось.
Красить губы сегодня — к болезни.
24 сентября нельзя врать. Обман, какой бы он ни был, раскроется.

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