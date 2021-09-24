Карпаты "штормит": туристов просят не ходить в горы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Туристов просят не ходить на высокогорье в Карпатах. На горе Поп Иван Черногорский поднялся штормовой ветер, а видимость - ограничена. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Черногорского горного поисково-спасательного поста.
Детали
По состоянию на 8:35 24 сентября на горе Поп Иван Черногорский - одной из самых высоких вершин украинских Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей - был юго-западный ветер 20-24 м/с с порывами до 30 м/с, видимость ограничена до 70 м. Здесь утром был мелкий дождь со снежной крупой. Температура воздуха понизилась до 0°С.
"Настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье", - указали спасатели.
Дополнение
По прогнозу синоптиков, 24 сентября умеренные, на севере страны местами значительные дожди; лишь в южной части и восточных областях ночью без осадков.
Ветер юго-западный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с; ночью на западе, днем в Украине порывы 15-20 м/с, в западных областях местами 25-30 м/с.
Температура ночью 4-9° тепла; днем 9-14°, на Закарпатье и в южной части 13-18°.
В Карпатах небольшой дождь (ночью с мокрым снегом); температура в течение суток 1-6° тепла.