"Карпати" підсилились українським чемпіоном світу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Львівські "Карпати" підписали контракт з півзахисником Олексієм Хахльовим. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "зелено-білих".
За “левів” 20-річний футболіст виступатиме під 8-м номером. Термін дії угоди — два з половиною роки.
Вихованець академії київського “Динамо” у 2017-му підписав контракт з іспанським “Алавесом”. Наступного року перебрався в інший іспанський клуб “Сан-Ігнасіо”. Викликався до юнацької збірної України, а у червні 2019-го у складі збірної України (U-20) став Чемпіоном світу.
Крім того відзначимо й підписання захисника Андро Гіоргадзе, який виступатиме за клуб півроку. Футболіст виступав за молодіжну збірну Грузії, а на клубному рівні за чеський “Фастав Злін” і полтавську “Ворсклу”.