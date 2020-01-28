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Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
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"Карпати" підсилились українським чемпіоном світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Львівські "Карпати" підписали контракт з півзахисником Олексієм Хахльовим. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "зелено-білих".

"Карпати" підсилились українським чемпіоном світу

За “левів” 20-річний футболіст виступатиме під 8-м номером. Термін дії угоди — два з половиною роки.

Вихованець академії київського “Динамо” у 2017-му підписав контракт з іспанським “Алавесом”. Наступного року перебрався в інший іспанський клуб “Сан-Ігнасіо”. Викликався до юнацької збірної України, а у червні 2019-го у складі збірної України (U-20) став Чемпіоном світу.

Крім того відзначимо й підписання захисника Андро Гіоргадзе, який виступатиме за клуб півроку. Футболіст виступав за молодіжну збірну Грузії, а на клубному рівні за чеський “Фастав Злін” і полтавську “Ворсклу”.

Українські Національні Новини

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