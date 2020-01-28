"Карпаты" усилились украинским чемпионом мира
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Львовские “Карпаты” подписали контракт с полузащитником Алексеем Хахлевым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “зелено-белых”.
За “львов” 20-летний футболист будет выступать под 8-м номером. Срок действия соглашения — два с половиной года.
Воспитанник академии киевского “Динамо” в 2017-м подписал контракт с испанским “Алавесом”. В следующем году перебрался в другой испанский клуб “Сан-Игнасио”. Вызывался в юношескую сборную Украины, а в июне 2019-го в составе сборной Украины (U-20) стал Чемпионом мира.
Кроме того отметим и подписанию защитника Андро Гиоргадзе, который будет выступать за клуб полгода. Футболист выступал за молодежную сборную Грузии, а на клубном уровне за чешский “Фастав Злин” и полтавскую “Ворсклу”.