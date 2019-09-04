"Карпати" орендували півзахисника з чемпіонату Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Львівські "Карпати" уклали з бельгійським "Антверпеном" орендну угоду із 22-річним півзахисником Єгором Назариною, інформує УНН з посиланням на Instagram "Карпат".
Орендна угода розрахована на один рік з правом викупу.
Наш земляк розпочав займатися футболом у прилуцькій ДЮФШ "Європа". Згодом перебрався в академію київського "Динамо", а потім підписав контракт з "Дніпром".
У травні 2017-го дебютував за дніпрян в УПЛ. Наприкінці того ж року підписав контракт з бельгійським "Антверпеном", у складі якого виступав донедавна. Загалом за бельгійців він провів 18 поєдинків, але востаннє з'являвся на полі ще вкінці 2018-го року.
Окрім того додамо, Назарина також викликався до молодіжної збірної України.