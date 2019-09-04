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"Карпати" орендували півзахисника з чемпіонату Бельгії

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Львівські "Карпати" уклали з бельгійським "Антверпеном" орендну угоду із 22-річним півзахисником Єгором Назариною, інформує УНН з посиланням на Instagram "Карпат".

Орендна угода розрахована на один рік з правом викупу.

Наш земляк розпочав займатися футболом у прилуцькій ДЮФШ "Європа". Згодом перебрався в академію київського "Динамо", а потім підписав контракт з "Дніпром".

У травні 2017-го дебютував за дніпрян в УПЛ. Наприкінці того ж року підписав контракт з бельгійським "Антверпеном", у складі якого виступав донедавна. Загалом за бельгійців він провів 18 поєдинків, але востаннє з'являвся на полі ще вкінці 2018-го року.

Окрім того додамо, Назарина також викликався до молодіжної збірної України.

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