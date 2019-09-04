"Карпаты" арендовали полузащитника с чемпионата Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Львовские "Карпаты" заключили с бельгийским "Антверпеном" арендное соглашение с 22-летним полузащитником Егором Назариным, информирует УНН со ссылкой на Instagram "Карпат".
Арендное соглашение рассчитано на один год с правом выкупа.
Наш земляк начал заниматься футболом в прилуцкой ДЮФШ "Европа". Позже перебрался в академию киевского "Динамо", а затем подписал контракт с "Днепром".
В мае 2017 года дебютировал за днепрян в УПЛ. В конце того же года подписал контракт с бельгийским "Антверпеном", в составе которого выступал до недавнего времени. Всего за бельгийцев он провел 18 поединков, но в последний раз появлялся на поле еще в конце 2018-го года.
Кроме того добавим, Назарин также вызывался в молодежную сборную Украины.