"Карпати" орендували аргентинського захисника К.Паса
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. 21-річний аргентинський захисник Крістіан Пас та львівські "Карпати" уклали орендну угоду з правом викупу терміном на півроку, інформує УНН з посиланням на сайт "левів".
Попереднім клубом футболіста був аргентинський "Темперлей", в якому він провів 4 матчі.
Ближче познайомитися із львівською командою, аргентинець зможе уже сьогодні, адже разом із "зелено-білими" він вирушить на другі зимові збори до Туреччини.
Нагадаємо, футболісти “Карпат” перемогли у спарингу ФК “Олмалик”.
Як повідомляв УНН, стан "Карпат" також поповнили воротар Євген Боровик, центральний оборонець Олексій Дитятьєв, півзахисник Артем Філімонов та форвард Віктор Хоменко.