"Карпаты" арендовали аргентинского защитника К.Паса
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. 21-летний аргентинский защитник Кристиан Пас и львовские "Карпаты" заключили арендное соглашение с правом выкупа сроком на полгода, сообщает УНН со ссылкой на сайт "львов".
Предыдущим клубом футболиста был аргентинский "Темперли", в котором он провел 4 матча.
Ближе познакомиться с львовской командой, аргентинец сможет уже сегодня, ведь вместе с "зелено-белыми" отправится на вторые зимние сборы в Турцию.
Напомним, футболисты "Карпат" победили в спарринге ФК "Олмалик".
Как сообщал УНН, состояние "Карпат" также пополнили вратарь Евгений Боровик, центральный защитник Алексей Дитятьев, полузащитник Артем Филимонов и форвард Виктор Хоменко.