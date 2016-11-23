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Карети швидкодії допомоги в столиці закупили за ринковими цінами - І. Щедрін

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. КМДА уклало договір на купівлю 15 карет швидкої допомоги з ТОВ “Автоспецпром”. Підписання угоди сталося за підсумками торгів у систему публічних закупівель РroZorro. За словами експерта Ігоря Щедріна ціни на авто в рамках тендеру, відповідають середньо ринковим. Про це він зазначив у коментарі УНН.

Карети швидкодії допомоги в столиці закупили за ринковими цінами - І. Щедрін

Як відомо, загальна вартість закупівлі склала 29 млн 992 тыс. 500 гривен.

“Щодо закупівлі машин швидкої допомоги КМДА, я б хотів звернути увагу на ціни і тут не можна залишити поза увагою публікацію окремих ЗМІ з цього , які сформовані так, щоб у читача у голові сформувалося враження, що це дуже великі ціни,” — пояснив експерт

“По — перше, ціна карет швидкої допомоги в Україні завжди становили близько 80 тис дол. При цьому порівняння цін потребує набагато більшого аналізу, аніж той який описали окремі видання. Наприклад, було написано, що швидку такого ж типу купили у Запоріжжі на 10% дешевше, але як це „такого ж типу“?. Треба з’ясовувати, яке обладнання у них встановлене. Тому що обладнання можна купити у швидку допомогу класу В зовсім різне. Все обладнання практично імпортне. Більш того, якщо порівнювати з європейськими цінами, то в Європі вони такі ж, або приблизно такі. Але там дорожче коштують послуги по монтажу,” — пояснив він.

Експерт розкритикував спроби окремих видань подати ціни закупівлі швидких КМДА, як завищені.

“Публікацію, про яку я вам говорив я можу лише розкритикувати. Тому що вона не містить розуміння того, чи відбулася корупційна схема і чи були завищені ціни. Нормальний аналіз завищені чи не завищені ціни має давати порівняння комплектуючих. Цього аналізу проведено не було”, — сказав І. Щедрін.

Разом з тим, він зауважив, що оновлення столичного парку швидких, є необхідним, адже від цього залежать життя пацієнтів.
“Постійне оновлення є необхідним і до речі це одне із завдань це одне із завдань міських і обласних адміністрацій, так як іде децентралізація”, — наголосив експерт.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, КМДА закупила 15 авто швидкої допомоги.

За словами лікаря, директора Київського науково-практичного центру нефрології і гемодіалізу Едуарда Красюка, оновлення КМДА машин швидкої допомоги є гарною інвестицією у здоров’я киян.

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