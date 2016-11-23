Кареты скорой помощи в столице закупили по рыночным ценам - И. Щедрин

Как известно, общая стоимость закупки составила 29 млн 992 тыс. 500 гривен.

"О закупке машин скорой помощи КГГА, я бы хотел обратить внимание на цены и здесь нельзя обойти вниманием публикацию отдельных СМИ по этому, сформированные так, чтобы у читателя в голове сформировалось впечатление, что это очень большие цены", - пояснил эксперт

"Во - первых, цена карет скорой помощи в Украине всегда составляла около 80 тыс долл. При этом сравнение цен требует гораздо большего анализа, чем тот, который описали отдельные издания. Например, было написано, что скорую такого же типа купили в Запорожье на 10% дешевле, но как это "такого же типа" ?. Надо выяснять, какое оборудование в них установлено. Потому что оборудование можно купить в скорую помощь класса В совершенно разное. Все оборудование практически импортное. Более того, если сравнивать с европейскими ценами, то в Европе они такие же, или примерно такие. Но там дороже стоят услуги по монтажу ", - пояснил он.

Эксперт раскритиковал попытки отдельных изданий подать цены закупки скорых КГГА, как завышенные.

"Публикацию, о которой я вам говорил я могу только раскритиковать. Потому что она не содержит понимание того, состоялась ли коррупционная схема и были ли завышены цены. Нормальный анализ завышенные или не завышены цены должно давать сравнение комплектующих. Этого анализа проведено не было ", - сказал И. Щедрин.

Вместе с тем, он отметил, что обновление столичного парка скорых, необходимо, ведь от этого зависят жизни пациентов.

"Постоянное обновление необходимо и кстати это одна из задач городских и областных администраций, так как идет децентрализация", - подчеркнул эксперт.

Напомним, как сообщал УНН, КГГА закупила 15 авто скорой помощи.

По словам врача, директора Киевского научно-практического центра нефрологии и гемодиализа Эдуарда Красюка, обновление КГГА машин скорой помощи является хорошей инвестицией в здоровье киевлян.