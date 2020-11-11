Кардіологи назвали щоденну корисну дозу алкоголю для чоловіків і жінок

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Алкоголь на травах: експерти розповіли, що любить споживач.

"Якщо ви випиваєте більше, корисний вплив алкоголю може змінитись на шкоду", - зазначала доктор медичних наук і кардіолог Лорен Гілстрап.

Вона також прокоментувала інформацію про те, що споживання не більше 14 келихів вина на тиждень знижує ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 21% у чоловіків, а не більше семи келихів на тиждень — на 34% у жінок.

"Ключовим у цьому питанні є помірність. Ніколи не рекомендується пацієнтові починати пити для профілактики серцево-судинних захворювань. Але ті, хто випиває за вечерею по келиху вина, можуть не відмовлятися від цієї звички", - додала лікар.

Відзначимо, що українці надають перевагу алкогольним напоям саме вітчизняного виробництва.

Як писав УНН раніше, до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю відносяться такі лікеро-горілчані компанії як: "Баядера — Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").