Кардіолог розповів про ризики при перенесенні ГРВІ на ногах
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Відмова від постільного режиму у разі гострої респіраторної вірусної інфекції може призвести до запалення серцевого м'яза. Про це повідомив лікар-кардіолог, заступник директора з лікувально-координаційної роботи ДУ "Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.Амосова"НАМН України Костянтин Руденко в рамках формату "Запитай у лікаря", передає УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Переносити хворобу “на ногах”, без стаціонарного лікування, маючи проблеми із серцем, дуже небезпечно, і в більшості випадків це може закінчитися трагічно. Якщо людина має вроджені аномалії, про які вона не знає, або навіть здорове серце і переносить вірусну хворобу на ногах, може отримати ускладнення — розвиток міокардиту (запалення серцевого м'яза)", - зазначив медик.
За його словами, небезпечним ускладненням міокардиту є дилатаційна кардіоміопатія. Це стан, коли серце майже не скорочується, значно збільшується у розмірах, розширюються клапанні кільця, виникає клапанна недостатність — і людина отримує серцеву недостатність. Наслідками цього є подальший розвиток серцевої недостатності, єдиним шляхом лікування якої є трансплантація.
Також, за його словами, якщо людина має бактеріологічне ускладнення, може розвинутися інфекційний ендокардит, коли інфекція осідає у серці. Тоді виникають на серці абсцеси й без хірургічного втручання вже не обійтися.
Нагадаємо, в Україні протягом епідемічного сезону 2018-2019 років на грип та ГРВІ перехворіло 5,4 млн людей, із них 64 померли.