Кардиолог рассказал о рисках при переносе ОРВИ на ногах

"Переносить болезнь "на ногах", без стационарного лечения, имея проблемы с сердцем, очень опасно, и в большинстве случаев это может закончиться трагически. Если человек имеет врожденные аномалии, о которых он не знает, или даже здоровое сердце и переносит вирусную болезнь на ногах, может получить осложнение - развитие миокардита (воспаления сердечной мышцы)", - отметил медик.

По его словам, опасным осложнением миокардита является дилатационная кардиомиопатия. Это состояние, когда сердце почти не сокращается, значительно увеличивается в размерах, расширяются клапанные кольца, возникает клапанная недостаточность - и человек получает сердечную недостаточность. Последствиями этого является дальнейшее развитие сердечной недостаточности, единственным путем лечения которой является трансплантация.

Также, по его словам, если человек имеет бактериологическое осложнения, может развиться инфекционный эндокардит, когда инфекция оседает в сердце. Тогда возникают на сердце абсцессы и без хирургического вмешательства уже не обойтись.

Напомним, в Украине в течение эпидемического сезона 2018-2019 годов гриппом и ОРВИ переболело 5,4 млн человек, из них 64 умерли.