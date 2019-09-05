Кардіолог пояснив причини раптової смерті у дітей і спортсменів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Найбільш розповсюдженою причиною раптової смерті у дітей та спортсменів є недіагностована гіпертрофічна кардіоміопатія. Про це повідомив лікар-кардіолог, заступник директора з лікувально-координаційної роботи ДУ "Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.Амосова"НАМН України Костянтин Руденко в рамках формату "Запитай у лікаря", передає УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Найбільш часта причина раптової смерті у дітей та спортсменів – це недіагностована гіпертрофічна кардіоміопатія. Це генетичне захворювання, при якому потовщується міжшлуночкова перегородка (при навантаженні або в спокої кров з серця не може вийти в аорту і відбувається обструкція). Коли людина з таким діагнозом дає сильне навантаження на серце (спринтерський біг, наприклад), то відбувається фібриляція шлуночків і людина може померти", - зазначив медик.
За його словами, в Україні первинна та вторинна профілактика раптової серцевої смерті перебуває на дуже низькому рівні. Шанс вижити в людини, якій стало погано з серцем на вулиці, не перевищує 3%. Якби в країні, як в Європі чи в США, були встановлені дефібрилятори, то шанси вижити у таких людей підвищились би до 20-30%.
Нагадаємо, щороку в Україні помирає 5 тис. дітей від синдрому раптової смерті немовлят.