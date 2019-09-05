Кардиолог объяснил причины внезапной смерти у детей и спортсменов

"Наиболее частая причина внезапной смерти у детей и спортсменов - это недиагностированная гипертрофическая кардиомиопатия. Это генетическое заболевание, при котором утолщается межжелудочковая перегородка (при нагрузке или в покое кровь из сердца не может выйти в аорту и происходит обструкция). Когда человек с таким диагнозом дает сильную нагрузку на сердце (спринтерский бег, например), то происходит фибрилляция желудочков и человек может умереть", - отметил медик.

По его словам, в Украине первичная и вторичная профилактика внезапной сердечной смерти находится на очень низком уровне. Шанс выжить у человека, которому стало плохо с сердцем на улице, не превышает 3%. Если бы в стране, как в Европе или в США, были установлены дефибрилляторы, то шансы выжить у таких людей повысились бы до 20-30%.

Напомним, ежегодно в Украине умирает 5 тыс. детей от синдрома внезапной смерти младенцев.