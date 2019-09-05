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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 89833 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115202 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106950 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113545 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121193 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148963 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 149143 просмотра

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Кардиолог объяснил причины внезапной смерти у детей и спортсменов

Кардиолог объяснил причины внезапной смерти у детей и спортсменов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Наиболее распространенной причиной внезапной смерти у детей и спортсменов является недиагностированная гипертрофическая кардиомиопатия. Об этом сообщил врач-кардиолог, заместитель директора по лечебно-координационной работе ГУ "Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова" НАМН Украины Константин Руденко в рамках формата "Спроси у доктора", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Наиболее частая причина внезапной смерти у детей и спортсменов - это недиагностированная гипертрофическая кардиомиопатия. Это генетическое заболевание, при котором утолщается межжелудочковая перегородка (при нагрузке или в покое кровь из сердца не может выйти в аорту и происходит обструкция). Когда человек с таким диагнозом дает сильную нагрузку на сердце (спринтерский бег, например), то происходит фибрилляция желудочков и человек может умереть", - отметил медик.

По его словам, в Украине первичная и вторичная профилактика внезапной сердечной смерти находится на очень низком уровне. Шанс выжить у человека, которому стало плохо с сердцем на улице, не превышает 3%. Если бы в стране, как в Европе или в США, были установлены дефибрилляторы, то шансы выжить у таких людей повысились бы до 20-30%.

Напомним, ежегодно в Украине умирает 5 тыс. детей от синдрома внезапной смерти младенцев.

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