Кардіохірург Б.Тодуров заявив, що У.Супрун внесла його в "чорний список" через критику МОЗ

"Тільки що мене і ще кількох колег Уляна Супрун занесла до "чорного списку" за критику роботи МОЗ. Мудре рішення", - написав Б.Тодуров.

Він також привів текст посту до фотографії за який його було заблоковано.

"Посміявся б разом з вами, пані Уляна, якби не було так сумно. Ви є членами уряду сорокамільйонної Європейської країни - України. Безвідповідальність заяв, непродуманість рішень, авантюризм в стратегії розвитку - ось, що ми бачимо в останні місяці роботи МОЗ. Програма по серцево-судинним захворюванням передбачала закупівлю на 364 млн грн швидкодопомогових витратних матеріалів, які могли врятувати десятки тисяч життів. Ви не провели цю закупівлю. Я абсолютно відповідально заявляю, (і можу це повторити в суді) ваша недбалість забрала більше життів українців, ніж війна за останні роки. Ви розумієте свою відповідальність (в тому числі і кримінальну) за халатне ставлення до своїх обов'язків? І це тільки за програмою ССЗ", - написав він.

"Що говорити про інших? Ви здається вирішили лікувати онкологію профілактикою? Ваш заступник - Лінчевський заблікував роботу Інституту Серця. Чи не підписав жодного офіційного документа за останні 4 місяці. Уже четвертий місяць він відмовляє нам у відкритті філій в Донецькій і Луганській областях, де населення і військові взагалі залишилися без кардіохірургічної допомоги. Це просто знущання над людьми. Ви особисто відмовили нам у програмі "штучне серце" (було представлено в ролику привітання президента, як найкраще досягнення України в 2016 році) навіть після звернення до вас кількох народних депутатів. Ви - урядовці, яких ми найняли на роботу відгородилися від фахівців нової охороною і просто фізично не пускаєте нас в будівлю МОЗ! При всьому при цьому ведете себе як аніматори в дешевому турецькому готелі! І Вам смішно? Після стількох смертей з вашої вини? Біжіть, поки я не подав на вас до суду", - зазначив кардіохірург.

Як повідомляв УНН, Міністерство охорони здоров'я України у відповідь на ініціативу Клініки Спіженко безплатно пролікувати найбільш нужденних онкохворих українців відповіло відмовою.