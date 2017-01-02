Кардіохірург Б.Тодуров заявив, що У.Супрун внесла його в "чорний список" через критику МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Директор Інституту серця МОЗ Борис Тодуров, що міністр охорони здоров'я Уляна Супрун внесла його до "чорного списку", через те, що він розкритикував МОЗ за не проведену закупівлю, яка призвела до загибелі десятків тисяч людей. Про це кардіохірург написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Тільки що мене і ще кількох колег Уляна Супрун занесла до "чорного списку" за критику роботи МОЗ. Мудре рішення", - написав Б.Тодуров.
Він також привів текст посту до фотографії за який його було заблоковано.
"Посміявся б разом з вами, пані Уляна, якби не було так сумно. Ви є членами уряду сорокамільйонної Європейської країни - України. Безвідповідальність заяв, непродуманість рішень, авантюризм в стратегії розвитку - ось, що ми бачимо в останні місяці роботи МОЗ. Програма по серцево-судинним захворюванням передбачала закупівлю на 364 млн грн швидкодопомогових витратних матеріалів, які могли врятувати десятки тисяч життів. Ви не провели цю закупівлю. Я абсолютно відповідально заявляю, (і можу це повторити в суді) ваша недбалість забрала більше життів українців, ніж війна за останні роки. Ви розумієте свою відповідальність (в тому числі і кримінальну) за халатне ставлення до своїх обов'язків? І це тільки за програмою ССЗ", - написав він.
"Що говорити про інших? Ви здається вирішили лікувати онкологію профілактикою? Ваш заступник - Лінчевський заблікував роботу Інституту Серця. Чи не підписав жодного офіційного документа за останні 4 місяці. Уже четвертий місяць він відмовляє нам у відкритті філій в Донецькій і Луганській областях, де населення і військові взагалі залишилися без кардіохірургічної допомоги. Це просто знущання над людьми. Ви особисто відмовили нам у програмі "штучне серце" (було представлено в ролику привітання президента, як найкраще досягнення України в 2016 році) навіть після звернення до вас кількох народних депутатів. Ви - урядовці, яких ми найняли на роботу відгородилися від фахівців нової охороною і просто фізично не пускаєте нас в будівлю МОЗ! При всьому при цьому ведете себе як аніматори в дешевому турецькому готелі! І Вам смішно? Після стількох смертей з вашої вини? Біжіть, поки я не подав на вас до суду", - зазначив кардіохірург.
Як повідомляв УНН, Міністерство охорони здоров'я України у відповідь на ініціативу Клініки Спіженко безплатно пролікувати найбільш нужденних онкохворих українців відповіло відмовою.