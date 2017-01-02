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Кардиохирург Б.Тодуров заявил, что У.Супрун внесла его в "черный список" из-за критики Минздрава

Киев • УНН

 • 18213 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Директор Института сердца Минздрава Борис Тодуров заявил, что министр здравоохранения Ульяна Супрун внесла его в "черный список", потому, что он раскритиковал Минздрав за не проведенную закупку, которая привела к гибели десятков тысяч людей. Об этом кардиохирург написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Только что меня и еще нескольких коллег Ульяна Супрун внесла в "черный список" за критику работы Минздрава. Мудрое решение", - написал Б.Тодуров.

Он также привел текст поста к фотографии из-за который он был заблокирован.

"Посмеялся бы вместе с вами, пани Ульяна, если бы не было так грустно. Вы являетесь членами правительства сорокамиллионной Европейской страны - Украины. Безответственность заявлений, непродуманность решений, авантюризм в стратегии развития -вот, что мы видим в последние месяцы работы Минздрава. Программа по сердечно-сосудистым заболеваниям предусматривала закупку на 364 млн грн скоропомощных расходных материалов, которые могли спасти десятки тысяч жизней. Вы не провели эту закупку. Я абсолютно ответственно заявляю,(и могу это повторить в суде) ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы. Вы понимаете свою ответственность (в том числе и уголовную) за халатное отношение к своим обязанностям? И это только по программе ССЗ", - написал он.

"Что говорить о других? Вы кажется решили лечить онкологию профилактикой? Ваш заместитель - Линчевский заблокировал работу Института Сердца. Не подписал ни одного официального документа за последние 4 месяца. Уже четвертый месяц он отказывает нам в открытии филиалов в Донецкой и Луганской областях, где население и военные вообще остались без кардиохирургической помощи. Это просто издевательство над людьми. Вы лично отказали нам в программе "искусственное сердце" (было представлено в ролике поздравление президента, как лучшее достижение Украины в 2016 году) даже после обращения к вам нескольких народных депутатов. Вы - чиновники, которых мы наняли на работу отгородились от специалистов новой охраной и просто физически не пускаете нас в здание МИНЗДРАВА! При всем при этом ведете себя как аниматоры в дешевом турецком отеле! И Вам смешно? После стольких смертей по вашей вине? Бегите, пока я не подал на вас в суд", - отметил кардиохирург.

Как сообщал УНН, Министерство здравоохранения Украины в ответ на инициативу Клиники Спиженко бесплатно пролечить наиболее нуждающихся онкобольных украинцев ответило отказом.

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