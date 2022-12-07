Зміна погоди: синоптик розповіла, що слід очікувати українцям найближчими днями

Деталі



В центрі та на сході завтра очікується мокрий сніг. Дощитиме місцями - у південній частині. Також на півночі та на Вінниччині - щільні постфронтальні хмари. Сонячні прояснення, без опадів - у західних областях.

"Вітер поступово стихатиме, залишиться рвучким лише в східній частині. Повітря заходить до нас явно тепліше - завтра повсюди близько нуля, вдень навіть з невеликими плюсами, на півдні +5...+9, в Криму до +14 градусів", - зазначила фахівчиня.



У Києві в п’ятницю буде хмарно - опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься поблизу нуля.

За інформацією Діденко, на вихідних та в понеділок потепліє до +4...+8 градусів.

Доповнення

Цьогорічна осінь виявилась доволі теплою. У столиці листопад видався одним із найвологіших, за місяць випало 115% кліматичної норми опадів.