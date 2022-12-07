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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26555 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Зміна погоди: синоптик розповіла, що слід очікувати українцям найближчими днями

Зміна погоди: синоптик розповіла, що слід очікувати українцям найближчими днями

Київ • УНН

 • 759273 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. У четвер, 8 грудня, майже по всій території України очікується мокрий сніг. Проте вже у наступний понеділок стовпчики термометрів покажуть до +8 градусів тепла. Про зміни у погоді розповіла український синоптик Наталка Діденко у Facebook, інформує УНН.

Деталі

В центрі та на сході завтра очікується мокрий сніг. Дощитиме місцями - у південній частині. Також на півночі та на Вінниччині - щільні постфронтальні хмари. Сонячні прояснення, без опадів - у західних областях.

"Вітер поступово стихатиме, залишиться рвучким лише в східній частині. Повітря заходить до нас явно тепліше - завтра повсюди близько нуля, вдень навіть з невеликими плюсами, на півдні +5...+9, в Криму до +14 градусів", - зазначила фахівчиня.

У Києві в п’ятницю буде хмарно - опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься поблизу нуля.

За інформацією Діденко, на вихідних та в понеділок потепліє до +4...+8 градусів.

Доповнення

Цьогорічна осінь виявилась доволі теплою. У столиці листопад видався одним із найвологіших, за місяць випало 115% кліматичної норми опадів.

Українські Національні Новини

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