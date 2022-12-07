Смена погоды: синоптик рассказала, что следует ожидать украинцам в ближайшие дни

Детали



В центре и на востоке завтра ожидается мокрый снег. Дождь местами - в южной части. Также на севере и в Винницкой области - плотные постфронтальные облака. Солнечные прояснения, без осадков – в западных областях.

"Ветер будет постепенно стихать, останется порывистым только в восточной части. Воздух заходит к нам явно теплее - завтра повсюду около нуля, днем даже с небольшими плюсами, на юге +5...+9, в Крыму до +14 градусов", - отметила специалист.



В Киеве в пятницу будет облачно - осадков не предполагается. Температура воздуха будет колебаться вблизи нуля.

По информации Диденко, в выходные и в понедельник потеплеет до +4...+8 градусов.

Дополнение

Нынешняя осень оказалась довольно теплой. В столице ноябрь показался одним из самых влажных, за месяц выпало 115% климатической нормы осадков.