Смена погоды: синоптик рассказала, что следует ожидать украинцам в ближайшие дни
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В четверг, 8 декабря, почти по всей территории Украины ожидается мокрый снег. Однако уже в следующий понедельник столбики термометров покажут до +8 градусов тепла. Об изменениях в погоде рассказала украинский синоптик Наталка Диденко в Facebook, сообщает УНН.
Детали
В центре и на востоке завтра ожидается мокрый снег. Дождь местами - в южной части. Также на севере и в Винницкой области - плотные постфронтальные облака. Солнечные прояснения, без осадков – в западных областях.
"Ветер будет постепенно стихать, останется порывистым только в восточной части. Воздух заходит к нам явно теплее - завтра повсюду около нуля, днем даже с небольшими плюсами, на юге +5...+9, в Крыму до +14 градусов", - отметила специалист.
В Киеве в пятницу будет облачно - осадков не предполагается. Температура воздуха будет колебаться вблизи нуля.
По информации Диденко, в выходные и в понедельник потеплеет до +4...+8 градусов.
Дополнение
Нынешняя осень оказалась довольно теплой. В столице ноябрь показался одним из самых влажных, за месяц выпало 115% климатической нормы осадков.