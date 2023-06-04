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Кардинал провів обряд відновлення ватиканського вівтаря, оскверненого оголеним протестом

Київ • УНН

 • 405223 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Глава базиліки Святого Петра виконав спеціальний обряд у суботу після того, як чоловік роздягнувся догола і стрибнув на головний вівтар зі словами «Врятуйте дітей України», написаними на його спині, повідомляє AP News, пише УНН.

Кардинал провів обряд відновлення ватиканського вівтаря, оскверненого оголеним протестом

Деталі 

Кардинал Мауро Гамбетті здійснив обряд покаяння після осквернення вівтаря разом з іншими священниками та вірянами.

Як повідомляє Vatican News, поляк підійшов до головного вівтаря базиліки в четвер у час закриття, роздягнувся і стрибнув на мармуровий вівтар. На фотографіях інциденту лисий чоловік в одних чорних шкарпетках і кросівках був спиною до лав.

Чоловік не чинив опору, коли підійшли жандарми та відвезли його до відділку поліції Ватикану. Його передали італійській поліції, яка видала наказ про депортацію, вимагаючи від нього залишити Італію, повідомляє Vatican News.

Доповнення

Це був останній випадок заворушень у Ватикані за останні місяці. Минулого літа кліматичні активісти приклеїли руки до статуї в музеях Ватикану, щоб привернути увагу до зміни клімату; зараз вони перебувають під судом за серйозні збитки в Державному трибуналі Ватикану.

Минулого місяця чоловік на автомобілі вночі вмчав до воріт Ватикану, проїжджаючи повз жандармів, які стріляли по транспортному засобу. Він пройшов у внутрішній двір Апостольського палацу, перш ніж його зупинили. Його відправили до сусідньої лікарні для надання психіатричної допомоги.

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