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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Кардинал провел обряд восстановления ватиканского алтаря, оскверненного обнаженным протестом

Киев • УНН

 • 405223 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Глава базилики Святого Петра выполнил специальный обряд в субботу после того, как мужчина разделся догола и прыгнул на главный алтарь со словами «Спасите детей Украины», написанными на его спине, сообщает AP News, пишет УНН.

Кардинал провел обряд восстановления ватиканского алтаря, оскверненного обнаженным протестом

Детали 

Кардинал Мауро Гамбетти совершил обряд покаяния после осквернения алтаря вместе с другими священниками и верующими.

Как сообщает Vatican News, поляк подошел к главному алтарю базилики в четверг во время закрытия, разделся и прыгнул на мраморный алтарь. На фотографиях инцидента лысый мужчина в одних черных носках и кроссовках был спиной к скамьям.

Мужчина не оказал сопротивления, когда подошли жандармы и отвезли его в отделение полиции Ватикана. Его передали итальянской полиции, которая издала приказ о депортации, требуя от него покинуть Италию, сообщает Vatican News.

Дополнение

Это был последний случай беспорядков в Ватикане за последние месяцы. Прошлым летом климатические активисты приклеили руки к статуе в музеях Ватикана, чтобы привлечь внимание к изменению климата; сейчас они находятся под судом за серьезные убытки в Государственном трибунале Ватикана.

В прошлом месяце мужчина на автомобиле ночью вмчал к воротам Ватикана, проезжая мимо жандармов, которые стреляли по транспортному средству. Он прошел во внутренний двор Апостольского дворца, прежде чем его остановили. Его отправили в соседнюю больницу для оказания психиатрической помощи.

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