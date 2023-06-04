Кардинал провел обряд восстановления ватиканского алтаря, оскверненного обнаженным протестом

Детали

Кардинал Мауро Гамбетти совершил обряд покаяния после осквернения алтаря вместе с другими священниками и верующими.

Как сообщает Vatican News, поляк подошел к главному алтарю базилики в четверг во время закрытия, разделся и прыгнул на мраморный алтарь. На фотографиях инцидента лысый мужчина в одних черных носках и кроссовках был спиной к скамьям.

Мужчина не оказал сопротивления, когда подошли жандармы и отвезли его в отделение полиции Ватикана. Его передали итальянской полиции, которая издала приказ о депортации, требуя от него покинуть Италию, сообщает Vatican News.

Дополнение

Это был последний случай беспорядков в Ватикане за последние месяцы. Прошлым летом климатические активисты приклеили руки к статуе в музеях Ватикана, чтобы привлечь внимание к изменению климата; сейчас они находятся под судом за серьезные убытки в Государственном трибунале Ватикана.

В прошлом месяце мужчина на автомобиле ночью вмчал к воротам Ватикана, проезжая мимо жандармов, которые стреляли по транспортному средству. Он прошел во внутренний двор Апостольского дворца, прежде чем его остановили. Его отправили в соседнюю больницу для оказания психиатрической помощи.