Карате виключили з програми Олімпіади-2024 в Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Міжнародний олімпійський комітет затвердив список видів спорту, які будуть представлені на Олімпіаді-2024 року в Парижі. У списку, оприлюдненому на офіційному сайті Оргкомітету, відсутні бейсбол і карате, інформує УНН.
Деталі
МОК підтвердив внесення брейкінгу, спортивного сходження, скейтбордингу та серфінгу.
Усі ці види спорту повернуться в 2024 році, а також брейк-данс, який вперше буде представлений на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.
Виключення карате викликало суперечки, і тепер організаційний комітет цього виду спорту чекає на переговори з Парижем, щоб спробувати скасувати це рішення.
МОК тепер дозволить кожному місту додавати або видаляти певні види спорту.
Карате було включено в програму Токіо з історичних причин, а також і бейсбол через величезну кількість японських фанатів бейсболу.
Однак, на думку організаторів, зі зміною країни-організатора наступних Ігор ці два види спорту втратили своє значення.
Довідка
Літні Олімпійські ігри-2024 року пройдуть в столиці Франції Парижі з 26 липня до 11 серпня.