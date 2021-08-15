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Каратэ исключили из программы Олимпиады-2024 в Париже

Каратэ исключили из программы Олимпиады-2024 в Париже

Киев  •  УНН

 • 37935 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Международный олимпийский комитет утвердил список видов спорта, которые будут представлены на Олимпийских играх-2024 года в Париже. В списке, опубликованном на официальном сайте Оргкомитета, отсутствуют бейсбол и каратэ, информирует УНН.

Детали

МОК подтвердил ввнесение брейкинга, спортивного восхождения, скейтбординга и серфинга.

Все эти вида спорта вернутся в 2024 году, а также брейк-данс, который впервые будет представлен на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Исключение каратэ вызвало споры, и теперь организационный комитет этого вида спорта ждет переговоры с Парижем, чтобы попытаться отменить это решение.

МОК теперь позволит каждому городу добавлять или удалять определенные виды спорта.

Каратэ было включено в программу Токио по историческим причинам, а также и бейсбол из-за огромного количества японских фанатов бейсбола.

Однако, по мнению организаторов, с изменением страны-организатора следующих Игр эти два вида спорта потеряли свое значение.

Справка

Летние Олимпийские игры-2024 года пройдут в столице Франции Париже с 26 июля по 11 августа.

Украинские Национальные Новости

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