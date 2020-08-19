Карантинні зони: для перевірки дотримання обмежень створено мобільні групи
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Державна комісія ТЕБ та НС вирішила створити мобільні групи на національному рівні, завдання яких - перевірити, як органи місцевого самоврядування виконують карантинні обмеження. Про це на брифінгу сказав заступник голови МОЗ - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“Комісія ТЕБ та НС вирішила створити мобільні групи на національному рівні, які сьогодні поїдуть в трьох напрямках для того, щоб подивитись, як органи місцевого самоврядування виконують карантинні обмеження, встановлені на певних адміністративно-територіальних одиницях відповідно до рівня їхньої епідемічної небезпеки, яка відображається в певних кольорах — зелений, жовтий, помаранчевий і червоний”, — сказав Ляшко.
Також, з його слів, завтра в Україні додатково буде переглянуто рівні епідемічної небезпеки.
Нагадаємо, від 17 серпня вісім адміністративних одиниць в Україні віднесено до червоного рівня епідеміологічної небезпеки через COVID-19.