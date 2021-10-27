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Карантинні обмеження у Раді: наступного тижня проголосують пропуск у парламент за COVID-сертифікатами

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Наступного тижня у Верховній Раді має відбутися голосування за постанову щодо допуску в приміщення парламенту лише щеплених нардепів або тих, хто має негативний результат тесту на захворювання. Запрацює постанова в середині листопада. Про це УНН повідомила заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Карантинні обмеження у Раді: наступного тижня проголосують пропуск у парламент за COVID-сертифікатами

Цитата:

“У нас буде прийнята постанова на початку наступного тижня щодо допуску в приміщення Верховної Ради — це стосується і депутатів, і працівників апарату (ВР — ред.), і просто відвідувачів — за COVID-сертифікатами. COVID-сертифікати можуть бути або щодо повної вакцинації, або, якщо 6 місяців протягом того як людина хворіла — це також прирівнюється до "зеленого“ сертифікату, або тестами — антиген-тести або ПЛР-тести”, — розповіла Кравук.

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“Постанова вступить у дію з середини листопада, але вже апарат готується, і вже з наступного тижня буде навіть відкритий постійно діючий пункт вакцинації (у ВР — ред.)”, — додала вона.

Деталі

Раніше УНН писав про те, що наступного тижня розпочнеться вакцинація проти коронавірусу серед народних депутатів. Для цього у Верховній Раді України облаштують два пункти вакцинації.

Зі слів Кравчук, у пунктах вакцинації всі охочі зможуть зробити щеплення. Вони облаштовані не лише для народних депутатів, а для всіх, хто працює у Верховній Раді, а також відвідувачів.

Разом з цією постановою, за словами народної обраниці, ще одним питанням буде голосуватися законопроект про так званий "emergency use" ліків, переданих від США як допомога.

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Йдеться, з її слів, про препарати, які можуть використовуватись на ранньому етамі захворювання на COVID-19, щоб не допустити переходу до тяжкого стану хворих пацієнтів.

“Але для того, щоб їх використовувати, бо вони дуже нові, потрібно проголосувати, так само як ми робили для вакцин, так зване “термінове використання”, — пояснила вона.

Додамо

Раніше стало відомо, що народні депутати пропонують керівництву парламенту провести наступного тижня позачергове засідання ВРУ, присвячене “медичним” законопроектам.

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