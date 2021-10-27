Карантинные ограничения в Раде: на следующей неделе проголосуют пропуск в парламент по COVID-сертификатам

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“У нас будет принято постановление в начале следующей недели о допуске в помещение Верховной Рады – это касается и депутатов, и работников аппарата (ВР – ред.), и просто посетителей – по COVID-сертификатам. COVID-сертификаты могут быть либо относительно полной вакцинации, либо, если 6 месяцев в течение того, как человек болел — это также приравнивается к "зеленому" сертификату, или тестами — антиген-тесты или ПЦР-тесты", — рассказала Кравук.

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"Постановление вступит в действие с середины ноября, но уже аппарат готовится, и уже на следующей неделе будет даже открыт постоянно действующий пункт вакцинации (в ВР - ред.)", - добавила она.

Детали

Ранее УНН писал о том, что на следующей неделе начнется вакцинация против коронавируса среди народных депутатов. Для этого в Верховной Раде обустроят два пункта вакцинации.

По словам Кравчук, в пунктах вакцинации все желающие смогут привиться. Они обустроены не только для народных депутатов, но и для всех, кто работает в Верховной Раде, а также для посетителей.

Вместе с этим постановлением, по словам народной избранницы, еще одним вопросом будет голосоваться законопроект о так называемом "emergency use" лекарств, переданных от США в качестве помощи.

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Речь идет, по ее словам, о препаратах, которые могут использоваться на раннем этапе заболевания COVID-19, чтобы не допустить перехода к тяжелому состоянию больных пациентов.

"Но для того, чтобы их использовать, потому что они очень новые, нужно проголосовать, так же, как мы делали для вакцин, так называемое "срочное использование", — пояснила она.

Добавим

Ранее стало известно, что народные депутаты предлагают руководству парламента провести на следующей неделе внеочередное заседание ВРУ, посвященное "медицинским" законопроектам.