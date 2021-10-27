Карантинные ограничения в Раде: на следующей неделе проголосуют пропуск в парламент по COVID-сертификатам

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 27371 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 57904 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 76849 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 230616 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 132047 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 400410 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316678 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215367 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245092 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255682 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
2м/с
59%
Популярные новости

В Кривом Роге возросло количество пострадавших до 42, двое детей в тяжелом состоянии

4 апреля, 20:41 • 10678 просмотра

Глава МИД Турции: Мирное соглашение между Украиной и рф лучше смерти и разрушений

4 апреля, 21:05 • 9830 просмотра

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 10977 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 21653 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 9074 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 9098 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 140027 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 230616 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 400410 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 260634 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13237 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22007 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 50833 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75260 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60139 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

ТикТок

Карантинные ограничения в Раде: на следующей неделе проголосуют пропуск в парламент по COVID-сертификатам

Киев • УНН

 • 24072 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. На следующей неделе в Верховной Раде должно состояться голосование за постановление о допуске в помещение парламента только привитых нардепов или имеющих негативный результат теста на заболевание. Заработает постановление в середине ноября. Об этом УНН сообщила заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Карантинные ограничения в Раде: на следующей неделе проголосуют пропуск в парламент по COVID-сертификатам

Цитата:

“У нас будет принято постановление в начале следующей недели о допуске в помещение Верховной Рады – это касается и депутатов, и работников аппарата (ВР – ред.), и просто посетителей – по COVID-сертификатам. COVID-сертификаты могут быть либо относительно полной вакцинации, либо, если 6 месяцев в течение того, как человек болел — это также приравнивается к "зеленому" сертификату, или тестами — антиген-тесты или ПЦР-тесты", — рассказала Кравук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардепов не будут принудительно вакцинировать, но введут ограничения для работы в Раде

"Постановление вступит в действие с середины ноября, но уже аппарат готовится, и уже на следующей неделе будет даже открыт постоянно действующий пункт вакцинации (в ВР - ред.)", - добавила она.

Детали

Ранее УНН писал о том, что на следующей неделе начнется вакцинация против коронавируса среди народных депутатов. Для этого в Верховной Раде обустроят два пункта вакцинации.

По словам Кравчук, в пунктах вакцинации все желающие смогут привиться. Они обустроены не только для народных депутатов, но и для всех, кто работает в Верховной Раде, а также для посетителей.

Вместе с этим постановлением, по словам народной избранницы, еще одним вопросом будет голосоваться законопроект о так называемом "emergency use" лекарств, переданных от США в качестве помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голубовская: поставленное США в Украину лекарство от COVID-19 неэффективно против штамма "Дельта"

Речь идет, по ее словам, о препаратах, которые могут использоваться на раннем этапе заболевания COVID-19, чтобы не допустить перехода к тяжелому состоянию больных пациентов.

"Но для того, чтобы их использовать, потому что они очень новые, нужно проголосовать, так же, как мы делали для вакцин, так называемое "срочное использование", — пояснила она.

Добавим

Ранее стало известно, что народные депутаты предлагают руководству парламента провести на следующей неделе внеочередное заседание ВРУ, посвященное "медицинским" законопроектам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаCOVID-19
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,686.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,810.06