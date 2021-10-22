У Раді облаштують два пункти вакцинації і систему пропуску з COVID-сертифікатами

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У Верховній Раді готуються до перевірки наявності у депутатів сертифікатів вакцинації проти COVID-19 або ПЛР-тестів. Однак перед цим у парламенті планують провести кампанію вакцинації. А також ухвалити постанову № 6154, щоб заборонити доступ до приміщень Верховної Ради всім невакцинованим громадянам без винятку. Таким чином для народних депутатів встановлюються такі ж правила, що і для пересічних громадян.

Апарат Верховної Ради має організувати пункти пропуску з необхідними технічними засобами перевірки сертифікатів вакцинації та пункти вакцинації.

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"Ми працюємо за двома напрямками. Перший: з понеділка чи з вівторка почнеться безстрокова вакцинація у Верховній Раді для тих депутатів, які ще не вакциновані. Працюватиме два пункти вакцинації. Інший напрямок — облаштування системи пропуску", — повідомив Корнієнко.

За його словами, головна організаційна мета — не створювати черги під час вакцинації.

"Будемо налаштовувати систему, щоб це було максимально оперативно", — додав заступник голови Верховної Ради.

Окрім того, Міністерство цифрової трансформації надало механізми контролю якості сертифікатів.

"Ми маємо гарантувати якість сертифікатів наших депутатів. Більш складне питання щодо ПЛР-тестів. Там немає прямої перевірки, оскільки QR-коди ведуть на сайти клінік. Проте у Мінцифри та МВС уже є база цих фейкових клінік", — зазначив Корнієнко.

Нагадаємо

Щоб працювати у Верховній Раді, депутатам, помічникам, журналістам та іншим співробітникам доведеться бути або вакцинованими, або показувати ПЛР-тест, зроблений напередодні відвідування парламенту.