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В Раде обустроят два пункта вакцинации и систему пропуска с COVID-сертификатами

Киев • УНН

 • 23035 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. На следующей неделе начнется вакцинация от коронавируса среди народных депутатов, для этого в Верховной Раде Украины обустроят два пункта вакцинации. Об этом сообщил журналистам в кулуарах парламента первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко, информирует УНН.

В Раде обустроят два пункта вакцинации и систему пропуска с COVID-сертификатами

Детали

В Верховной Раде готовятся к проверке наличия у депутатов сертификатов вакцинации от COVID-19 или ПЦР-тестов. Однако перед этим в парламенте планируют провести кампанию вакцинации. А также принять постановление № 6154, чтобы запретить доступ в помещения Верховной Рады всем невакцинированным гражданам без исключения. Таким образом для народных депутатов устанавливаются такие же правила, что и для рядовых граждан.

Цитата:

"Мы работаем по двум направлениям. Первое: с понедельника или со вторника начнется бессрочная вакцинация в Верховной Раде для тех депутатов, которые еще не вакцинированы. Будет работать два пункта вакцинации. Другое направление — обустройство системы пропуска", — сообщил Корниенко.

По его словам, главная организационная цель — не создавать очереди во время вакцинации.

"Будем настраивать систему, чтобы это было максимально оперативно", — добавил заместитель председателя Верховной Рады.

Кроме этого, Министерство цифровой трансформации предоставило механизмы контроля качества сертификатов.

"Мы должны гарантировать качество сертификатов наших депутатов. Более сложный вопрос касательно ПЦР-тестов. Там нет прямой проверки, поскольку QR-коды ведут на сайты клиник. Однако в Минцифры и МВД уже есть база этих фейковых клиник", — отметил Корниенко.

Напомним

Чтобы работать в Верховной Раде, депутатам, помощникам, журналистам и другим сотрудникам придется быть или вакцинированными, или показывать ПЦР-тест, сделанный накануне посещения парламента.

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