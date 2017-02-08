Карантин ввели у селі на Рівненщині через АЧС
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 8 лютого. УНН. У селі Поліське Березнівського району Рівненщини, де виявили хворого на африканську чуму домашнього кабана, ввели карантин. Про це повідомили УНН у головному управлінні ветеринарної медицини в Рівненській області.
Як повідомили у відомстві, при виїзді до села встановили три ветеринарно-поліцейські пости. Облаштовують дизбар’єри. Спеціалісти обстежують приватні домогосподарства.
В управлінні додали, що у селян вилучатимуть свиней, аби хвороба не розповсюдилась. Якщо ж нових випадків захворювання не зафіксують, карантинні обмеження знімуть через 40 днів.
Як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, у 2017 році випадків АЧС в Україні не зменшиться.
За словами нардепа С.Тригубенка, ЄС більше не буде поблажливою до неспроможності України побороти АЧС.