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Карантин ввели в селе в Ровенской области из-за АЧС

Киев • УНН

 • 7171 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 8 февраля. УНН. В селе Полесское Березновского района Ровенской области, где обнаружили больного африканской чумой домашнего кабана, ввели карантин. Об этом УНН сообщили в главном управлении ветеринарной медицины в Ровенской области.

Карантин ввели в селе в Ровенской области из-за АЧС

Как сообщили в ведомстве, при выезде в село установили три ветеринарно-полицейских поста. Обустраивают дизбарьеры. Специалисты обследуют частные домохозяйства.

В управлении добавили, что у крестьян будут изымать свиней, чтобы болезнь не распространилась. Если же новых случаев заболевания не зафиксируют, карантин снимут через 40 дней.

Как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, в 2017 году случаев АЧС в Украине не уменьшится.

По словам нардепа С.Тригубенко, ЕС больше не будет снисходительным к несостоятельности Украины побороть АЧС.

Украинские Национальные Новости

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