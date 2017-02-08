Карантин ввели в селе в Ровенской области из-за АЧС
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 8 февраля. УНН. В селе Полесское Березновского района Ровенской области, где обнаружили больного африканской чумой домашнего кабана, ввели карантин. Об этом УНН сообщили в главном управлении ветеринарной медицины в Ровенской области.
Как сообщили в ведомстве, при выезде в село установили три ветеринарно-полицейских поста. Обустраивают дизбарьеры. Специалисты обследуют частные домохозяйства.
В управлении добавили, что у крестьян будут изымать свиней, чтобы болезнь не распространилась. Если же новых случаев заболевания не зафиксируют, карантин снимут через 40 дней.
Как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, в 2017 году случаев АЧС в Украине не уменьшится.
По словам нардепа С.Тригубенко, ЕС больше не будет снисходительным к несостоятельности Украины побороть АЧС.