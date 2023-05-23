Карантин відступає – вакцини залишаються? У МОЗ повідомили про залишки вакцин проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 трвня. УНН. Україна володіє запасом вакцин від коронавірусу у кількості понад 7 млн 800 тисяч доз. Про це УНН повідомили у відповідь на запит у Центрі громадського здоров’я МОЗ України.
Деталі
За інформацією Центру громадського здоров’я МОЗ України, станом на 8 травня поточного року, на території України залишилось 7 850 692 доз вакцин.
У зв’язку з тим, що інформація була надана УНН пізніше, ніж були зібрані дані, що у ній вказані, то в деякої кількісті вакцин сплив термін придатності.
Отже за даними, наданими у відповідь на запит, в Україні є: Comirnaty – 2 018 502 доз (10 728 доз термін придатності – до 12.05.2023, 17 604 дози – до 18.05.2023, , 287 820 доз – до 30.06.2023, 1 170 доз – 29.07.2023, 1 701 180 доз – до 31.08.2023 року); Comirnaty дитячий – 74 380 доз (260 доз – термін придатності до 10.05.2023, 1 180 доз – до 02.06.2023, 2 740 доз – до 22.06.2023, 1 800 доз – до 12.07.2023, 68 400 доз - до 30.09.2023); Janssen – 907 541 доз (1 069 доз термін придатності до 23.05.2023, 3 559 дози – до 22.06.2023, 5 963 доз – до 13.07.2023, 1 300 доз – до 03.08.2023, 46 050 доз –до 30.11.2023, 504 000 доз – до 29.02.2024, 345 600 доз – до 31.01.2024).
«Повідомляємо, що найбільша кількість доз вакцин проти COVID-19 знаходиться на території Дніпропетровської, Закарпатської, Київської, Миколаївської, Харківської областей», - уточнили у МОЗ.
Також у МОЗ надали інформацію, щодо того, яку кількість вакцин від COVID-19 було знищено у 2022 році (знищення вакцин у 21 та 23 роках не проводилися). Загалом було знищено понад 1 млн 300 тисяч доз. Серед знищених вакцин найбільшу кількість складають вакцини виробництва Pfizer Manufacturing Belgium (вакцина PFE-BNT 0.5мг/мл COVIDVX 195X2мл GVL EUA) та Catalent (Італія. Вакцина Vaccines Astra Zeneca, Vaxzevria).
Всі вакцини були знищені у зв’язку з закінченням терміну придатності.
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