Карантин отступает - вакцины остаются? В Минздраве сообщили об остатках вакцин против COVID-19

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Киев • УНН

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КИЕВ. 23 мая. УНН. Украина обладает запасом вакцин от коронавируса в количестве более 7 млн 800 тысяч доз. Об этом УНН сообщили в ответ на запрос в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Детали

По информации Центра общественного здоровья МОЗ Украины, по состоянию на 8 мая текущего года, на территории Украины осталось 7 850 692 доз вакцин.

В связи с тем, что информация была предоставлена УНН позже, чем были собраны данные, которые в ней указаны, то у некоторого количества вакцин истек срок годности.

Итак, по данным, предоставленным в ответ на запрос, в Украине есть: Comirnaty – 2 018 502 доз (10 728 доз срок годности – до 12.05.2023, 17 604 дозы – до 18.05.2023, 287 820 доз – до 30.06.2023, 1 170 доз – 29. 07.2023, 1 701 180 доз – до 31.08.2023 года); Comirnaty детский – 74 380 доз (260 доз – срок годности до 10.05.2023, 1 180 доз – до 02.06. 2023, 2 740 доз – до 22.06.2023, 1 800 доз – до 12.07.2023, 68 400 доз - до 30.09.2023); Janssen – 907 541 доз (1 069 доз срок годности до 23.05. 2023, 3 559 дозы – до 22.06.2023, 5 963 доз – до 13.07.2023, 1 300 доз – до 03.08.2023, 46 050 доз –до 30.11.2023, 504 000 доз – до 29.02.2024, 345 600 доз – до 31.01.2024)

«Сообщаем, что наибольшее количество доз вакцин против COVID-19 находится на территории Днепропетровской, Закарпатской, Киевской, Николаевской, Харьковской областей», - уточнили в Минздраве.

Также в Минздраве предоставили информацию о том, какое количество вакцин от COVID-19 было уничтожено в 2022 году (уничтожение вакцин в 21 и 23 годах не проводились). Всего было уничтожено более 1 млн 300 тысяч доз. Среди уничтоженных вакцин наибольшее количество составляют вакцины производства Pfizer Manufacturing Belgium (вакцина PFE-BNT 0.5мг/мл COVIDVX 195X2мл GVL EUA) и Catalent (Италия. Вакцина Vaccines Astra Zeneca, Vaxzevria).

Все вакцины были уничтожены в связи с истечением срока годности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: COVID-19 в Украине: в Минздраве заявили, что карантин после 30 июня продлевать не планируют

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