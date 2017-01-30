Карантин оголосили на Полтавщині через АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У зв’язку із поширенням в області африканської чуми свиней, в Котельвському районі зараз встановлено три карантинні пости, передає УНН з посиланням на Управління превентивної діяльності поліції Полтавської області.
Так, карантинні пости встановлена на автодорозі Суми-Полтава, на в’їзді та виїзді селища Котельва, та на автодорозі Котельва-Федоряче-Пархомівка в напрямку Харківської області.
"В даному районі обмежено рух транспортних засобів, заборонено вивіз за територію селища продуктів і сировини тваринного походження, кормів та інших вантажів", - йдеться у повідомленні.
Встановлені ветеринарно-поліцейські пости, які складається із поліцейських, та працівників ветеринарної служби.
"Заходи з недопущення розповсюдження смертельно-небезпечної для свиней хвороби триватимуть до її повної локалізації та ліквідації", - повідомили у управлінні превентивної діяльності поліції Полтавської області.
Нагадаємо, у Луганській області виявлено факт продажу в магазині м’ясної продукції, зараженої африканською чумою свиней.
Як повідомляв УНН, за словами нардепа С.Тригубенка, для боротьби з АЧС необхідно внести зміни до законодавства щодо ідентифікації тварин.