Карантин объявили в Полтавской области из-за АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В связи с распространением в области африканской чумы свиней, в Котельвском районе сейчас установлено три карантинных поста, передает УНН со ссылкой на Управление превентивной деятельности полиции Полтавской области.
Так, карантинные посты установлена на автодороге Сумы-Полтава на въезде и выезде поселка Котельва, и на автодороге Котельва-Федоряче-Пархомовка в направлении Харьковской области.
"В данном районе ограничено движение транспортных средств, запрещен вывоз за территорию поселка продуктов и сырья животного происхождения, кормов и других грузов", - говорится в сообщении.
Установлены ветеринарно-полицейские посты, которые состоят из полицейских, и работников ветеринарной службы.
"Меры по недопущению распространения смертельно опасной для свиней болезни продлятся до полной локализации и ликвидации", - сообщили в управлении превентивной деятельности полиции Полтавской области.
Напомним, в Луганской области выявлен факт продажи в магазине мясной продукции, зараженной африканской чумой свиней.
Как сообщал УНН, по словам нардепа С.Тригубенко, для борьбы с АЧС необходимо внести изменения в законодательство относительно идентификации животных.