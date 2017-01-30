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Карантин объявили в Полтавской области из-за АЧС

Карантин объявили в Полтавской области из-за АЧС

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 января. УНН. В связи с распространением в области африканской чумы свиней, в Котельвском районе сейчас установлено три карантинных поста, передает УНН со ссылкой на Управление превентивной деятельности полиции Полтавской области.

Так, карантинные посты установлена ​​на автодороге Сумы-Полтава на въезде и выезде поселка Котельва, и на автодороге Котельва-Федоряче-Пархомовка в направлении Харьковской области.

"В данном районе ограничено движение транспортных средств, запрещен вывоз за территорию поселка продуктов и сырья животного происхождения, кормов и других грузов", - говорится в сообщении.

Установлены ветеринарно-полицейские посты, которые состоят из полицейских, и работников ветеринарной службы.
"Меры по недопущению распространения смертельно опасной для свиней болезни продлятся до полной локализации и ликвидации", - сообщили в управлении превентивной деятельности полиции Полтавской области.

Напомним, в Луганской области выявлен факт продажи в магазине мясной продукции, зараженной африканской чумой свиней.

Как сообщал УНН, по словам нардепа С.Тригубенко, для борьбы с АЧС необходимо внести изменения в законодательство относительно идентификации животных.

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