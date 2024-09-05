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Капсула Starliner може повернутися назад без екіпажу

Капсула Starliner може повернутися назад без екіпажу

Київ • УНН

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Boeing планує повернути капсулу Starliner з МКС без астронавтів через технічні несправності. Двоє астронавтів NASA залишаться на станції довше запланованого і повернуться на SpaceX.

Компанія "Boeing" спробує повернути свою несправну капсулу з Міжнародної космічної станції наприкінці цього тижня з порожніми місцями.

Пише УНН із посиланням на ArsTechnica та GEO.

Деталі

Космічний корабель Boeing "Starliner" має проблеми - і тому має повернутися на Землю без двох астронавтів NASA.

Двоє астронавтів NASA, які застрягли на Starliner, залишаться в орбітальній лабораторії.

Незвичайному маневру передувала одіссея в космосі для астронавтів "Старлайнера" Суні Вільямса та Баррі Вілмора. Після першого пілотованого запуску космічного корабля американської компанії Boeing на початку червня вони мали провести на борту МКС лише тиждень після багатьох затримок. Тепер очікується, що це буде більше восьми місяців.

Керівник NASA Білл Нельсон обґрунтував це рішення, посилаючись на міркування безпеки щодо відправки "Starliner" з екіпажем на Землю. Причиною цього стали технічні проблеми, що виникли після запуску - в тому числі проблеми з двигунами і витік гелію. Відтоді двоє астронавтів застрягли на космічній станції.

Астронавти NASA повернуться на Землю на SpaceX замість Boeing Starliner24.08.24, 22:44 • 26150 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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