Капсула «Starliner» может вернуться обратно без экипажа

Компания «Boeing» попытается вернуть свою неисправную капсулу с Международной космической станции в конце этой недели с пустыми местами.

Пишет УНН с ссылкой на ArsTechnica и GEO.

Детали

Космический корабль Boeing «Starliner» имеет проблемы - и поэтому должен вернуться на Землю без двух астронавтов NASA.

Двое астронавтов NASA, которые застряли на Starliner, останутся в орбитальной лаборатории.

Необычному маневру предшествовала одиссея в космосе для астронавтов «Старлайнера» Суни Уильямса и Барри Уилмора. После первого пилотируемого запуска космического корабля американской компании Boeing в начале июня они должны были провести на борту МКС лишь неделю после многих задержек. Теперь ожидается, что это будет более восьми месяцев.

Руководитель NASA Билл Нельсон обосновал это решение, ссылаясь на соображения безопасности по отправке «Starliner» с экипажем на Землю. Причиной этого стали технические проблемы, возникшие после запуска - в том числе проблемы с двигателями и утечка гелия. С тех пор двое астронавтов застряли на космической станции.

Астронавти NASA повернуться на Землю на SpaceX замість Boeing Starliner