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Капітану судна Mriya повідомлено про підозру – прокуратура АР Крим

Капітану судна Mriya повідомлено про підозру – прокуратура АР Крим

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Капітану судна Vilga, зараз Mriya, повідомлено про підозру через порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.

“У ході досудового розслідування було виявлено достатньо доказів — ред.) для повідомлення про підозру капітану судна Vilga, зараз Mriya у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави, вчинених службовою особою з використанням службового становища, повторно)”, — йдеться в повідомленні.

Також, слідством встановлено, що підозрюваний бувши капітаном судна Vilga 11 травня 2015 року, 1 червень 2015 року, 23 червень 2015 року та 22 вересня 2015 року здійснював заходи до закритого порту “Севастополь” з метою доставлення нафтопродуктів на головну нафтобазу Чорноморського флоту ВМФ Російської Федерації.

Як повідомлялося раніше, 10 серпня в ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом порушення порядку в’їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим спільно з СБУ в АР Крим та оперативниками Азово-Чорноморським регіональним управлінням ДПСУ проведено обшук на судні Mriya.

Нагадаємо, танкер Mriya, який підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів, був доставлений в порт міста Херсон.

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