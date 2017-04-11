Капітана українського рибопромислового судна "Рибак Херсона" визнано потерпілим
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Капітана українського рибопромислового судна "Рибак Херсона", затриманого поблизу Криму, прокуратура АРК визнала потерпілим. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"У рамках кримінального провадження капітан сейнера "Рибак Херсона" визнаний потерпілим", - йдеться у повідомленні.
Прокуратурою АР Крим здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом протиправного зупинення незаконно утвореними на тимчасово окупованій території півострову Крим органами українського рибопромислового судна, досудове розслідування у якому проводиться слідчими головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі.
У повідомленні також зазначається, що окрім протиправного зупинення рибопромислового судна та складення незаконних протоколів, процес оформлення зазначених документів тривав понад 7 годин. Це завадило екіпажу сейнера "Рибак Херсона" здійснювати правомірний промисел.
На переконання правоохоронців, вказані дії окупаційної влади щодо капітана судна та його екіпажу є незаконними і грубо порушують норми міжнародного права.
Як повідомляв УНН 7 квітня, прокуратура Криму взяла під контроль затримання українського судна росіянами.