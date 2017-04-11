Капитан украинского рыбопромыслового судна "Рыбак Херсона" признан потерпевшим

"В рамках уголовного производства капитан сейнера" ​​Рыбак Херсона "признан потерпевшим", - говорится в сообщении.

Прокуратурой АР Крым осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту противоправной остановки незаконно созданными на временно оккупированной территории полуострова Крым органами украинского рыбопромыслового судна, досудебное расследование в котором проводится следователями главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе.

В сообщении также отмечается, что кроме противоправной остановки рыбопромыслового судна и составления незаконных протоколов, процесс оформления указанных документов продолжался более 7 ч. Это помешало экипажу сейнера "Рыбак Херсона" осуществлять правомерный промысел.

По мнению правоохранителей, указанные действия оккупационных властей в отношении капитана судна и его экипажа являются незаконными и грубо нарушают нормы международного права.

Как передавал УНН 7 апреля, прокуратура Крыма взяла под контроль задержание украинского судна россиянами.