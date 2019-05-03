Капітан збірної України з жіночого біатлону продовжить професійну кар'єру
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна вирішила продовжити спортивну кар’єру. Про це сайту biathlon.com.ua повідомила сама спортсменка, передає УНН.
32-річна Підгрушна достроково завершила попередній сезон через проблеми з серцевим м’язом. Проте в результаті квітневого обстеження лікарі не виявили протипоказань для активних занять спортом досвідченій біатлоністці. А, враховуючи велике бажання Підгрушної продовжити змагатися, вже на першому тренувальному зборі вона зможе працювати нарівні з іншими спортсменками.
Відзначимо, після консультацій президента федерації Володимира Бринзака, тренерів команди і самої спортсменки, прийнято рішення, що передсезонну підготовку Підгрушна проводитиме в загальній групі під керівництвом Валерія Лєснікова, Володимира Махлаєва і Олександра Біланенка.
Нагадаємо, що Підгрушна відверто відповіла на критику уболівальникам.