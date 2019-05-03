Капитан сборной Украины по женскому биатлону продолжит профессиональную карьеру
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная решила продолжить спортивную карьеру. Об этом сайту biathlon.com.ua сообщила сама спортсменка, передает УНН.
32-летняя Пидгрушная досрочно завершила предыдущий сезон из-за проблем с сердечной мышцей. Однако в результате апрельского обследования врачи не обнаружили противопоказаний для активных занятий спортом опытной биатлонистке. А, учитывая большое желание Пидгрушной продолжить соревноваться, уже на первом тренировочном сборе она сможет работать наравне с другими спортсменками.
Отметим, после консультаций президента федерации Владимира Брынзака, тренеров команды и самой спортсменки, принято решение, что предсезонную подготовку Пидгрушная проводить в общей группе под руководством Валерия Лесникова, Владимира Махлаева и Александра Биланенко.
Напомним, что Пидгрушная откровенно ответила на критику болельщиков.