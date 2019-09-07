Капітан збірної Литви назвав Україну збірною топ-рівня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Півзахисник ФК “Оренбург” та збірної Литви Федір Черних віддав належне українській команді перед протистоянням збірних у відборі на Євро-2020, інформує УНН з посиланням на Федерацію футболу Литви.
“Ті, хто дивляться футбол, знають, що в складі збірної України і Португалії технічні і швидкі футболісти. Це збірні топ-рівня. Україна має відмінних виконавців. Усвідомлюємо, що до нас приїдуть суперники більш високого рівня. Якщо викладемося на 100 відсотків, то можемо зіграти гідно”, — заявив Черних.
Примітно, що Черних загалом у збірній Литви провів 43 поєдинки в яких забив 8 разів. Минулого сезону на клубному рівні він відіграв 22 поєдинки в РФПЛ і забив два рази.
Зауважимо, що 28-річний литовець є найдорожчим футболістом своєї збірної за даними Transfermarkt — трансферна вартість становить 1,5 млн. євро.
Додамо, матч Литва — Україна відбудеться сьогодні у Вільнюсі.