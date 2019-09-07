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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 89748 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115185 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106933 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113529 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Капитан сборной Литвы назвал Украину сборной топ-уровня

Капитан сборной Литвы назвал Украину сборной топ-уровня

Киев  •  УНН

 • 10182 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Полузащитник ФК “Оренбург” и сборной Литвы Федор Черных отдал должное украинской команде перед противостоянием сборных в отборе на Евро-2020, информирует УНН со ссылкой на Федерацию футбола Литвы.

“Те, кто смотрят футбол, знают, что в составе сборной Украины и Португалии технические и быстрые футболисты. Это сборные топ-уровня. Украина имеет отличных исполнителей. Осознаем, что к нам приедут соперники более высокого уровня. Если выложимся на 100 процентов, то можем сыграть достойно”, — заявил Черных.

Примечательно, что Черных всего в сборной Литвы провел 43 поединка в которых забил 8 раз. В прошлом сезоне на клубном уровне он сыграл 22 поединка в РФПЛ и забил два раза.

Заметим, что 28-летний литовец является самым дорогим футболистом своей сборной по данным Transfermarkt — трансферная стоимость составляет 1,5 млн. евро.

Добавим, матч Германия — Украина состоится сегодня в Вильнюсе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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