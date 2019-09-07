Капитан сборной Литвы назвал Украину сборной топ-уровня
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Полузащитник ФК “Оренбург” и сборной Литвы Федор Черных отдал должное украинской команде перед противостоянием сборных в отборе на Евро-2020, информирует УНН со ссылкой на Федерацию футбола Литвы.
“Те, кто смотрят футбол, знают, что в составе сборной Украины и Португалии технические и быстрые футболисты. Это сборные топ-уровня. Украина имеет отличных исполнителей. Осознаем, что к нам приедут соперники более высокого уровня. Если выложимся на 100 процентов, то можем сыграть достойно”, — заявил Черных.
Примечательно, что Черных всего в сборной Литвы провел 43 поединка в которых забил 8 раз. В прошлом сезоне на клубном уровне он сыграл 22 поединка в РФПЛ и забил два раза.
Заметим, что 28-летний литовец является самым дорогим футболистом своей сборной по данным Transfermarkt — трансферная стоимость составляет 1,5 млн. евро.
Добавим, матч Германия — Украина состоится сегодня в Вильнюсе.