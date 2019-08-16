Капітан збірної Латвії став футболістом "Олександрії"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Бронзовий призер крайнього сезону Української Прем’єр-ліги “Олександрія” поповнився гравцем збірної Латвії Каспарсом Дуброю, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу клубу.
Двадцятивосьмирічний захисник виступатиме за “Олександрію” під номером 90. Контракт з гравцем розрахований до кінця сезону.
Попереднього сезону Дубра захищав кольори ФК “Іртиш” з Казахстану — 12 проведених поєдинків. Також в його активі 93 гри і 9 забитих голів за ФК “Вентспілс”, 42 матчі і 5 голів за “БАТЕ”, 37 поєдинків за латвійський “РФС” (5 голів), 35 ризький “Олімпс” (3), 28 за “Сконто” (5) і чотири за “Полонію” Битом.
Зауважимо, що у серпня 2010 року Дубра вперше був викликаний до національної збірної Латвії, у складі якої він дебютував 17 серпня в матчі зі збірною Китаю. Наразі провів у формі головної команди країни 14 матчів і має статус її капітана.