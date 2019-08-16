Капитан сборной Латвии стал футболистом "Александрии"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Бронзовый призер крайнего сезона Украинской Премьер-лиги “Александрия” пополнился игроком сборной Латвии Каспарсом Дуброй, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Двадцативосьмилетний защитник будет выступать за “Александрию” под номером 90. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона.
Предыдущего сезона Дубра защищал цвета ФК “Иртыш” из Казахстана — 12 проведенных поединков. Также в его активе 93 игры и 9 забитых голов за ФК “Вентспилс”, 42 матча и 5 голов за “БАТЭ”, 37 поединков за латвийский “РФС” (5 голов), 35 рижский “Олимпс” (3), 28 за “Сконто” (5) и четыре за “Полонию” Бытом.
Заметим, что в августе 2010 года Дубра впервые был вызван в национальную сборную Латвии, в составе которой он дебютировал 17 августа в матче со сборной Китая. Сейчас провел в форме главной команды страны 14 матчей и имеет статус ее капитана.