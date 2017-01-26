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Капітан поліції у Вінниці “погорів” на хабарі

Капітан поліції у Вінниці “погорів” на хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполіції викрили на хабарництві капітана поліції, начальника одного з підрозділів Вінницької поліції. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що капітан поліції вимагав п’ятнадцять тисяч гривень від підозрюваного у незаконному зберіганні наркотиків. За цю суму зловмисник обіцяв закрити кримінальне провадження. Співробітники спецслужби затримали поліцейського після отримання хабара поблизу місця роботи.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

 

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