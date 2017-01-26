Капитан полиции в Виннице "погорел" на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и внутренней безопасности Нацполиции разоблачили во взяточничестве капитана полиции, начальника одного из подразделений Винницкой полиции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что капитан полиции требовал пятнадцать тысяч гривен от подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. За эту сумму злоумышленник обещал закрыть уголовное производство. Сотрудники спецслужбы задержали полицейского после получения взятки вблизи места работы.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.