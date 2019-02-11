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Капітан "Норда" офіційно не перетинав кордон України та адмінмежу з Кримом - ДПСУ

Капітан "Норда" офіційно не перетинав кордон України та адмінмежу з Кримом - ДПСУ

Київ • УНН

 • 14671 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Офіційно капітан судна "Норд" Володимир Горбенко, який повернувся в анексований Росією Крим не перетинав кордон України та адмінмежу до тимчасово окупованого Криму. Про це журналісту УНН повідомив прес-секретар голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

"Ми зараз вивчаємо цю інформацію, але на даний момент можу стверджувати, що офіційно ані кордон України, ані адмінмежу до тимчасово окупованого Криму Володимир Горбенко не перетинав", - заявив Слободян.

За його словами, наразі в прикордонній службі намагаються встановити яким шляхом він потрапив до окупованого півострова.

Нагадаємо, капітан керченського судна "Норд" Володимир Горбенко, якого оголосили в розшук на материковій частині України, повернувся в анексований Росією Крим. За словами Горбенка, у нього "не було ніяких обмежень на повернення додому". Він стверджує, що "перетнув кордон за паспортом Росії". При цьому капітан не називає пункт пропуску через який виїхав до Криму.

Як повідомляв УНН, в Мелітопольському відділі поліції ГУНП в Запорізькій області слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 КК України в зв'язку зі зникненням капітана рибальського судна "Норд" Володимира Горбенко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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