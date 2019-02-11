Капітан "Норда" офіційно не перетинав кордон України та адмінмежу з Кримом - ДПСУ

"Ми зараз вивчаємо цю інформацію, але на даний момент можу стверджувати, що офіційно ані кордон України, ані адмінмежу до тимчасово окупованого Криму Володимир Горбенко не перетинав", - заявив Слободян.

За його словами, наразі в прикордонній службі намагаються встановити яким шляхом він потрапив до окупованого півострова.



Нагадаємо, капітан керченського судна "Норд" Володимир Горбенко, якого оголосили в розшук на материковій частині України, повернувся в анексований Росією Крим. За словами Горбенка, у нього "не було ніяких обмежень на повернення додому". Він стверджує, що "перетнув кордон за паспортом Росії". При цьому капітан не називає пункт пропуску через який виїхав до Криму.



Як повідомляв УНН, в Мелітопольському відділі поліції ГУНП в Запорізькій області слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 КК України в зв'язку зі зникненням капітана рибальського судна "Норд" Володимира Горбенко.