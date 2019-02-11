Капитан "Норда" официально не пересекал границу Украины и админчерту с Крымом - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Официально капитан судна "Норд" Владимир Горбенко, который вернулся в аннексирован Россией Крым не пересекал границу Украины и админчерту с временно оккупированным Крымом. Об этом журналисту УНН сообщил пресс-секретарь председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"Мы сейчас изучаем эту информацию, но на данный момент могу утверждать, что официально ни границу Украины, ни админчерту с временно оккупированным Крымом Владимир Горбенко не пересекал", - заявил Слободян.
По его словам, сейчас в пограничной службе пытаются установить каким путем он попал на оккупированный полуостров.
Напомним, капитан керченского судна "Норд" Владимир Горбенко, которого объявили в розыск на материковой части Украины, вернулся в аннексированный Россией Крым. По словам Горбенко, у него "не было никаких ограничений на возвращение домой". Он утверждает, что "пересек границу по паспорту России". При этом капитан не называет пункт пропуска через который выехал в Крым.
Как сообщал УНН, в Мелитопольском отделе полиции ГУНП в Запорожской области следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины в связи с исчезновением капитана рыболовного судна "Норд" Владимира Горбенко.